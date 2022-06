Como organizar um closet em 9 dicas práticas e funcionais

Há duas dicas importantes relativas às cores, uma com relação ao mobiliário e outra com relação às roupas. Armários, prateleiras e gavetas devem ser em tons neutros como branco, bege e madeira clara para dar destaque às roupas e tornar mais fácil encontrá-las. Já as roupas podem ser organizadas por cor pelo mesmo motivo. Assim, as peças estariam expostas por cor, da mais clara à mais escura ou vice-versa. Além de facilitar enormemente a localização dos itens, deixa o ambiente absolutamente lindo. Uma última dica sobre cores envolve caixas. Sabe as caixas com roupas do verão ou do inverno? Você pode escolher caixas de cores diferentes para cada uma das situações. Assim, é possível visualizar no armário onde estão as malhas de lã ou os tops.