Uma casa vazia encontra decoração única

Antes das obras, a casa tinha um ambiente tradicional com cozinha separada do resto da sala de estar, agora ultrapassada, levando em conta os hábitos atuais, com intensos ritmos de vida, receitas rápidas e a maior valorização do aspecto social no momento de preparar as refeições. Este ambiente é muito animado, com tons quentes e uma linguagem específica para as duas áreas. Cadeiras clássicas e lustres suspensos em formato de pingente para a sala de jantar e cadeiras de madeira com design escandinavo e luzes LED para a cozinha.