Adolescentes: Quartos e decorações

O moderno projeto da foto é obra do escritório de arquitetura ROBERTA SANTOS INTERIOR DESIGN & ARTS, com sede em Gaspar-SC. A missão dos arquitetos responsáveis é a de prestar um serviço de qualidade, visando à satisfação do cliente e dos usuários, criando espaços belos e funcionais, respeitando prazos e orçamentos, o que pode ser visto no exemplo da foto! Com móveis simples, porém de extremo bom gosto, os arquitetos conseguiram criar um ambiente que é, ao mesmo tempo, sério e lúdico. Lembre-se que as cores utilizadas nos detalhes sempre fazem grande diferença!