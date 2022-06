Escritórios elegantes

Esse escritório da foto não poupa na hora de mostrar bom gosto. Começando pelo lustre, que é composto de esferas e de cara já dá um toque moderno ao espaço. O espelho na parede, que por sinal também é artística, complementa e expande o ambiente. As cadeiras são o grande destaque do escritório; duas delas possuem um design clássico todo em preto e a outra, fazendo referência ao pintor modernista Piet Mondrian, são peças de extremo bom gosto. O restante dos elementos só vêm a complementar a estética do espaço: desde as prateleiras à mesa, tudo aqui se une em um só conjunto, e dá vida à um espaço de extremo bom gosto.