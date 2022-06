14 dicas para utilizar tapetes em sua casa

O tapete tem várias funções que vão além da decoração, com ele podemos delimitar um espaço, proteger o piso de sujeiras, esconder algum defeito no chão, trazer aconchego, proteger nossos pés do piso frio e molhado e dar amplitude ao espaço. Com certeza tê-los em casa faz muita diferença na decoração, agrega estilo e sabendo usá-lo, certamente ele será o seu grande aliado.