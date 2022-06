Os melhores materiais para a casa ideal!

Uma residência bem iluminada é estimulante e modifica completamente a percepção do ambiente. Se a iluminação é natural melhor ainda, quando isto não for possível você pode abusar de bons instrumentos como luminárias, abajures, pendentes, etc. Nesta imagem vemos a luminária LUM desenhada por Hugo Sigaud a+d, pensada como uma escultura vertical, para ser utilizada como objeto decorativo, a peça mistura dois materiais o alumínio com novo acabamento em pintura branca e a madeira freijó.