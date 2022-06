Ideias inovadoras para cozinhas planejadas

Na cozinha, normalmente o uso de lâmpadas frias como as fluorescentes, são muito comuns, elas ajudam a que aumentar o espaço e facilitam na visualização do espaço. Mas para acrescentar um ar mais modernizado no ambiente, também e possível trazer para a cozinha um projeto de iluminação mais elaborado. Nesta cozinha projetada pelo estúdio mexicano, Sobrado Ugalde Arquitectos, o ambiente recebe uma iluminação especial, além da iluminação básica que uma cozinha deve ter, neste caso, com o teto rebaixado em gesso com lâmpadas embutidas. Este projeto, incorpora a luz em led na cor amarela, na parte inferior da bancada e no painel central, modernizando e criando um efeito impressionante. Em conjunto, os armários na cor preta e os eletrodomésticos em aço, tornam esta cozinha ainda mais moderna e ousada.