8 telhados de madeira sensacionais

Seria impossível não chamar a atenção para este loft impressionante, único e original. Aqui a estrela principal é sem qualquer dúvida a cor branca. A presença do branco aumenta a sensação de luz que se estende do teto à todos os interiores. Aqui, a madeira se funde com o design do espaço, proporcionando maior amplitude ente a altura e o espaço. As linhas diagonais se cruzam, como em um jogo de pura estética minimalista.