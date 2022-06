Como decorar com móveis coloridos!

Muitas vezes não é necessário mudar a cor das paredes do cômodo para se ter uma decoração bem planejada e preenchida. Um móvel para quarto colorido pode ter um grande papel na composição fina de um ambiente. Mudar a cor dos móveis, além de ser uma prática interessante, pode transformar todo o seu quarto com poucas, mas eficazes ações. É de conhecimento popular que as cores têm influência comprovada sobre o psicológico humano. Elas estão constantemente aparecendo no nosso dia-a-dia e são capazes de transmitir diversas sensações quando combinadas ao ambiente em que estamos.

Os móveis coloridos para quarto, além de peças charmosas, são altamente recomendados porque combinam muito bem com quartos ou com outros cômodos. Estes elementos ainda são capazes de exalar personalidade e um estilo descontraído ao seu redor. Claro que também é importante saber equilibrar os pontos de cor e informação no ambiente, mas o maior segredo é escolher as cores que mais combinam com o gosto do dono do quarto e fazer a decoração a partir disso.

Para te trazer inspiração para criar e decorar, selecionamos alguns modelos de móveis coloridos para quarto. Essas peças vão te ajudar a deixar seu cômodo mais charmoso e único. Aproveite!