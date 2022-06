9 ideias fantásticas para aproveitar o espaço embaixo da escada

Pense sobre as várias possibilidades e escolha, de acordo com as necessidades da família, o melhor uso para esse espaço. Consultar especialistas para saber quanto tempo eles terão de trabalhar para alcançar o seu sonho também é uma boa ideia. Nem sempre o trabalho é caro e definitivamente vai estar satisfeito com o resultado. Para casas menores, a parte de baixo da escada pode servir para guardar o que você preferir, tendo a opção de uma porta para cobrir o espaço.