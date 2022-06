5 erros que deixam o seu quarto desconfortável (e como consertá-los)

A gente bem sabe que nem sempre o orçamento apresenta possibilidades de renovar a decoração do quarto. Por isto, uma peça ou outra acaba ficando muito mais tempo do que deveria no ambiente. Um bom exemplo, é este conjunto de cômodas e guarda-roupas de cores feias.

Se não houver a possibilidade de trocar os móveis, pense em soluções criativas, como repintar as peças ou trabalhar com envelopamento. Nesta segunda opção, adesivos de vinil e outros materiais poderão surpreender com o resultado alcançado. Vale a pena explorar as possibilidades e começar a trabalhar agora mesmo na renovação econômica e inteligente do quarto. Deixe a inspiração chegar!