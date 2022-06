10 decorações lindas e, o melhor, BARATAS

Quem disse que decorar custa caro?

É verdade que submeter a casa a uma reforma exige um grande investimento, afinal de contas há muitos profissionais a serem contratados, como arquitetos e mão-de-obra, além de muito material a ser comprado. Logo, no final da obra, quando tudo está pronto para receber os toques finais que vão deixar a casa com a sua cara, é preciso pegar leve. Naturalmente, a decoração vem surgindo aos poucos, pois nem tudo precisa ser comprado imediatamente e diversos itens chegam na forma de presentes com as primeiras visitas.

No entanto, a vontade de que tudo fique pronto rapidinho é mais do que compreensível. Nada melhor do que a sensação de que o lar está pronto para apenas aproveitá-lo. Então hoje vamos falar de como decorar gastando pouco!

Este livro de ideias traz 10 dicas incríveis de como decorar a casa sem gastar horrores. Nessas horas, criatividade é sua principal aliada. Reaproveitar, por exemplo, é muito mais do que uma tendência. Então abra seus olhos para objetos antigos que você pretende jogar fora, pois mesmo que eles não sirvam mais para uma determinada função, podem começar a desenvolver outra.

Venha conosco e confira 10 ideias criativas e baratas para deixar sua casa linda!