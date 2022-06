9 ideias criativas e originais para guardar os seus calçados

O costume de tirar os sapatos ao chegar em casa é algo que, além de higiênico, proporciona relaxamento imediato. Contudo, embora a vontade de ter os pés tocando o chão diretamente seja grande, é preciso pensar também sobre como organizar devidamente os calçados. Se deixados espalhados pela casa, irão interferir diretamente na organização do lar – além do risco de deixar o mau cheiro do suor.

Para resolver este problema com sapateiras e deixar a decoração ainda mais agradável, hoje trouxemos um conjunto de dicas com espaços de armazenamentos criativos e originais para deixar os calçados sempre organizados.

Abaixo você encontrará diversas ideias com móveis multifuncionais, modernos e até mesmo com opções que você mesmo poderá criar. Por isto, convidamos mais uma vez para que siga conosco e aproveite estas boas dicas que, certamente, deixarão o seu lar ainda mais agradável com os calçados sempre bem organizados.

Solte a criatividade e inspire-se!