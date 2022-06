Casa térrea de 80m² dividida com inteligência

O designer quebrou as barreiras da privacidade e projetou uma cozinha aberta para a sala de jantar. Esta escolha foi feita pois a área de cozinha é muito pequena. A iluminação desempenha um papel importante em espaços pequenos, como podemos ver. O uso de luzes fortes e adequadas junto com as paredes de cor branca deixa o ambiente mais amplo e dá uma sensação de conforto.