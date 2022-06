Transformação radical de uma casa antiga

Uma casa precisa de constante manutenção e limpeza, pois se você não cuidar do seu lar, logo se transformará nas imagens que iremos mostrar… Claro, que você não precisa deixar que sua residência chegue em tal situação deplorável. Hoje, o homify apresenta mais um modelo de uma casa simples e que sofreu uma grande transformação. A pequena residência foi modificada radicalmente ao sair do seu estado de tédio e deterioração, além do total abandono em sua decoração e organização.

Mas, como sempre temos projetos de antes e depois dos nossos profissionais – você ficará maravilhado com a reforma. Uma decoração limpa, além disso, no terraço foi construído uma nova casa. Se você é um amante do antes e depois, então, continue sua leitura e confira as fotos!