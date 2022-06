Como escolher a cor certa para cada ambiente

As cozinhas usualmente trabalham com tons leves, em especial o branco. Mais do que uma opção estética, o branco na cozinha garante a higiene do local. Com o passar dos anos, porém, o branco vem cedendo espaço a cores mais fortes e vibrantes. Muito disse se deve a própria mudança da funcionalidade da cozinha: antes restrita a produção quase rotineira de alimentos, aos poucos a cozinha vem se estabelecendo como um espaço gourmet dentro da residência, local de criação e interatividade entre moradores e convidados.

Por isso, é bastante usual encontrar cozinhas com elementos em amarelo vivo, laranja ou até mesmo vermelho, como neste exemplo da foto. Aqui nesta cozinha de cores vermelhas, balcões e ilhas contrastam com os tons claros das paredes e do piso, criando um espaço amplo, iluminado e repleto de estilo e sofisticação.