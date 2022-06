Ideias para apartamentos pequenos

Não são todos nós que possuem o luxo de viver em uma casa de centenas de metros quadrados, ou mesmo apartamentos que poderia abrigar diversas pessoas sem qualquer problema. Com o processo de gentrificação de muitas cidades, algo que está acontecendo atualmente em São Paulo e Berlim, por exemplo, os preços dos imóveis disparam e muitas vezes, a única solução é abrir mão de alguns (ou vários) metros quadrados extra para conseguir viver no bairro de escolha. Muitas pessoas preferem estar mais próximas do trabalho, dos familiares e dos lugares que gostam de frequentar, mesmo que para isso tenham que escolher um imóvel mais limitado em termos de espaço. É o antigo conflito de espaço X tempo, muito comum nos grandes centros urbanos, em que se demora muito tempo para ir de um local à outro. Mas como o número e profissionais disponíveis no mercado e prontos para pensar soluções para a sociedade contemporânea é grande, sempre é possível dar um jeito e adequar tudo o que precisamos para viver em um espaço, seja lá qual for a metragem dele. Se você está passando por esse tipo de conflito no momento, não entre em pânico! Nós estamos aqui para te ajudar e para te inspirar a deixar a sua casa exatamente do jeito que você quer. No Livro de Ideias de hoje, vamos abordar soluções inteligentes para apartamentos pequenos!