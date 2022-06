Sacadas de madeira

Como já falamos anteriormente em vários outros Livros de Ideias aqui d Homify, o verão é a época de aproveitar ao máximo todos os espaços ao ar livre de sua casa. Se você possui uma sacada em sua casa ou apartamento, nada melhor do que deixá-la pronta para receber esses dias de calor e diversão. Existe uma variedade infinita de opções de estilos que você pode utilizar para decorar esses espaços abertos. Uma tendência que nunca sai de moda, é utilizar uma estrutura de madeira em sua sacada, o que vai deixá-la com uma atmosfera descontraída e moderna. A madeira pode ser utilizada na decoração de um espaço de muitas formas: através do assoalho, paredes cobertas de madeira, móveis, objetos, etc. A madeira pode se apresentar da sua forma mais natural, crua, sem qualquer tipo de tratamento ou pintura, bem como pode receber revestimentos e pinceladas para deixá-la mais brilhante e escura. Uniformizar os tons de madeira de um mesmo ambiente pode ser um ótimo recurso para criar um sentimento de unidade no local. Mas também aplicar vários tipos de acabamento podem criar um efeito legal, se bem pensado e executado com atenção aos pequenos detalhes.

No Livro de Ideias de hoje, resolvemos abordar mais uma vez o assunto das sacadas, mas vamos dar atenção especial à madeira utilizada para revestir e decorar esses espaços tão queridos. Confira aqui nossas referências e inspire-se!