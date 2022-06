Calor é a época mais quente do ano, em todos os sentidos. Em algumas partes do país, ele é permanente, já em outras, ele é intercalado pelo outono e um leve – ou não – inverno. Nessas épocas do ano em que a vida acontece mais dentro do que fora de casa, nada melhor do que possuir uma ambientação propícia e que cumpra diversas funções que só os espaços lá de fora poderiam nos proporcionar. Em nenhum estado brasileiro o inverno chega ao ponto de fazer as folhas das árvores caírem e as plantas morrerem, mas o nosso contato com elas, com certeza é bem menor. Para que você possua um pouco desse toque de natureza na sua vida ao longo de todo o ano, vamos abordar hoje uma peça que ganha cada vez mais espaço dentro das novas casas e projetos: o jardim de inverno! Mesmo que você more em uma região onde não faça nem um pouco de frio, não é nada mal levar plantas e folhagens para dentro de casa, e tê-las perto de você durante a sua rotina. E já para os que vivem algumas semanas de inverno, chegou a hora de começar a preparar esse espaço, já que em cinco meses estaremos tremendo de frio e querendo ficar dentro de casa!

Pois especialmente para vocês, selecionamos alguns jardins de inverno, de tamanhos e tipos diferentes, que podem te deixar inspirado a criar o seu próprio. Mesmo se a sua casa ou apartamento não possui um espaço propício para ele, você pode criar um cantinho especial com todas as suas plantas favoritas. Confira as fotos à seguir!