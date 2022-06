Casal construiu casa de 50m² com muito amor e pouco orçamento

Qualquer casal que está prestes a viver junto sonha com uma casa nova. No entanto, ter um orçamento baixo para a realização deste sonho, infelizmente, é algo que acontece muito também. Porém, se a condição financeira permitir a contratação de um arquiteto, o sonho da casa própria pode se tornar uma realidade.

Neste livro de ideias, vamos mostrar o lar de um jovem casal que investiu suas pequenas economias para construir uma casa confortável e, com a ajuda de profissionais competentes, conseguiu um excelente resultado. O desafio era projetar uma habitação com todas as ilusões que a dupla tinha com um orçamento limitado.

A moradia foi projetada pela Obba – uma empresa com base na Coreia do Sul – e os profissionais tinham como principal objetivo superar as dificuldades de construir em um terreno de grande inclinação. Eles conseguiram e transformaram em realidade este projeto de 50 m², em que cada pequeno detalhe foi planejado com excelência. Nós convidamos você a vir com a gente para ver o resultado final e apreciar a criatividade coreana nesta pequena residência localizada em Seul.