Antes e depois: da decadência à modernidade

Terminado o ciclo da casa antiga, a casa nova aparece totalmente reformulada. A parte externa do edifício ganhou uma camada de tijolos à vista, cujo tom terracota confere vivacidade ao conjunto. Solução simples mas atraente, a cor vibrante dos tijolos também se harmoniza perfeitamente com o tom azulado das portas de entrada e da garagem, que são vazadas, mas não permitem a visualização da parte interna. Com isso, a privacidade é garantida sem abrir mão do design.