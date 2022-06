Os erros mais comuns cometidos na decoração da sala de estar

Parece fácil, mas não é. Muitas vezes as escolhas de cores para a sala de estar são feitas sem grandes cuidados. É preciso tomar muito cuidado para que as opções escolhidas não resultem em um ambiente poluído, cansativo e mal aproveitado.

A principal dica é usar poucas cores que transitem suavemente entre um tom e outro, como, por exemplo, branco com tons claros. Se desejar que o ambiente tenha uma personalidade ainda mais forte, esta transição poderá ser feita com contrastes mais fortes, como branco com elementos pretos ou branco com detalhes em marrom. Estas serão, certamente, uma boa solução para tornar o local agradável e acolhedor.

Outra dica importante é aproveitar com inteligência a iluminação natural presente para que o ambiente possa parecer ainda mais acolhedor e agradável.