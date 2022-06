Garagens modernas

Muitas vezes, esquecemos de pensar com cuidado uma parte de casa que também possui sua importância no conjunto: as garagens! Antigamente, essa peça tinha como fim específico o armazenamento, ou proteção, do veículo da família. Hoje em dia, justamente pelo fato de estarmos utilizando mais bicicletas e tentando reinventar a forma de nos locomovermos, podemos também utilizar essa peça da casa para muitas outras funções diferentes: podemos instalar bancadas de trabalho, armazenar itens de verão que não vamos utilizar no inverno, instalar pia e frigobar para possíveis festas de garagem, possuir uma oficina de criatividade, utilizar o espaço para bazares de final de semana, entre outros. A própria Apple, uma das marcas mais poderosas do momento no mundo, começou em uma simples garagem, através de um jovem chamado Steve Jobs, que aplicou ali, todo o seu conhecimento e vontade de transformar.

A garagem também acaba por ser super importante na estética da fachada da casa, por sempre possuir grandes dimensões. É justamente por isso que hoje, nós da equipe brasileiro do Homify, decidimos escrever pela primeira vez um Livro de Ideias exclusivo para abordar esse cômodo! Confira a seguir alguns exemplos de garagens que selecionamos nas páginas de nosso site, e que, com certeza, te inspirarão a repensar a sua própria, e talvez utilizá-la em todo o seu potencial! Confira!