Cruzes! 12 cozinhas que vão te fazer perder a fome

Hoje queremos mostrar com bons exemplos porquê renovar a cozinha é uma boa ideia. É verdade que às vezes estamos tão atarefados que nos esquecemos totalmente de cuidar do nosso próprio canto. Porém, também é válido pensar que a nossa casa é o nosso refúgio, é onde devemos nos sentir bem e relaxar de tudo aquilo que nos estressa no dia-a-dia.

Para alguns, o cômodo mais precioso da casa é o quarto, enquanto outras pessoas adoram mesmo pilotar o fogão. Se você faz parte do segundo grupo, provavelmente faz questão de ter uma cozinha moderna e equipada, mas o mesmo não acontece em todos os casos.

Muitos proprietários levam anos para remodelar a cozinha e adiam o prazer de ter um espaço mais agradável na convivência e no sagrado momento de cozinhar. É verdade que gosto não se discute e que muitos ainda se sentem satisfeitos com o tipo de decoração que têm em casa, mesmo que ela seja antiga ou desatualizada. Em outros casos o orçamento ou a correria de outras responsabilidades nos impede de mudar tudo, mas reconhecer quando uma cozinha é realmente feia é o primeiro passo para dar um tapa em todo o visual.

Veja aqui exemplos de como renovar a sua cozinha sem gastar muito.

Estes exemplos vão mostrar para você o que não seguir! Portanto, recomendamos que você abra os olhos e aceite que se você se identifica com esse artigo, uma reforma é bem-vinda e pode beneficiar a sua casa, além de valorizar a maneira como a sua família se sente. Vamos nos divertir um pouco com as fotos daquilo que, segundo o homify, devemos mais que tudo evitar?