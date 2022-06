10 erros de limpeza para evitar agora mesmo

O que você faz quando termina a limpeza do vaso sanitário do seu banheiro? Após o uso guarda a escova imediatamente? Se a resposta foi sim, neste caso podemos pontuar mais um erro durante a limpeza. O ideal é lavar este utensílio com bastante água e se possível secar um pouco as cerdas. Lembre-se que a área onde este utensílio é armazenado é úmida, e isso faz com que haja um grande crescimento de fungos.