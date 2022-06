Grávida? Como organizar o quarto do bebê em 9 meses!

As reformas já devem estar terminadas ou para acabar. O berço do bebê e a cama de apoio foram encomendadas e falta pouco para que cheguem. Mas esses móveis não são os únicos necessários no quarto: uma cômoda para organizar as roupinhas do bebê é essencial. Ela deve ter na sua superfície um trocador, usado para trocar as fraldas do bebê. Geralmente, é comprado à parte mais adiante, quando já se sabe o sexo do bebê. Outro móvel imprescindível a ser encomendado agora é a poltrona para que a mamãe amamente o bebê com todo o conforto. Como a cômoda, a poltrona geralmente se harmoniza com o berço e a cama de apoio, como vemos na imagem acima.