Espaços ecléticos para a sua casa

A talentosíssima designer de interiores Adriana Scartaris, criou esse projeto de um loft com um estilo moderno, desenvolvendo esse conceito que ainda é novo no Brasil. Nesse espaço ela se concentrou em um mix de materiais naturais como a madeira, o algodão, a seda e fibras com toque de arte. Na imagem que vemos, pode-se perceber o impacto de cores e diversidade dos elementos. Na parede a obra “Metrópole” criada em arte digital, faz parte da série “Jogos Urbanos” de Adriana Scartaris que foi lançada para comemorar seus 30 anos de carreira.

O mix de cores vibrantes se contrasta com as texturas da parede. O mobiliário também conta com um sofá estilo chesterfield e uma luminária vintage com as pernas de madeira.

A combinação de vários estilo de móveis e decoração é o que torna o espaço especial e visualmente interessante.