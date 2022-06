Um quarto para cada signo do zodíaco

A astrologia é uma prática muito antiga que pretende conhecer as personalidades e os destinos dos seres humanos pela associação de seus nascimentos e outros momentos da vida com os astros do céu. Um sistema de significação simbólica dos mais ricos, a astrologia afirma que a Terra é assim como o céu , ou seja, o mundo reflete as relações de força entre os planetas.

Isso é captado e compreendido no mapa natal de uma pessoa, em que os planetas assumem posições na roda zodiacal – nos signos do zodíaco – e criam campos de forças (ou aspectos) uns com os outros, assim como com outros elementos, como pontos relevantes (ascendente, meio-céu, descendente), nodos lunares e estrelas fixas.

Complexa, a astrologia foi vulgarizada a partir de um único detalhe: o signo solar, que nada mais é do que o signo em que o Sol estava na hora do nascimento. Mas existem outros seis planetas relevantes na leitura de um mapa natal e, para se ter uma visão ampla e profunda do mapa natal, é preciso levá-los em conta.

Mesmo assim, o Sol já diz bastante coisa sobre o impulso de vida, a natureza, as características e a personalidade de uma pessoa. Portanto, pode ser divertido conhecer os prováveis gostos e preferências dela – por exemplo, como ela decoraria o seu quarto – levando em conta o Sol do seu nascimento.

Para um panorama mais fiel, completo e elaborado, é recomendável mandar fazer o seu mapa natal com um astrólogo profissional. Enquanto isso, descubra as dicas que a astrologia tem a lhe dar sobre o quarto dos sonhos do seu signo solar.