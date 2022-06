6 casas pré-fabricadas num piscar de olhos!

Ripas de madeira moderna, com uma área inferior a 25 metros quadrados – ideal para acomodar uma pessoa ou casais sem filhos. Também pode servir como uma extensão ou um anexo a uma casa existente. A construção de toda a estrutura não necessita de mais do que uma semana. A elevação da casa foi coberta com larício alpino e madeira de pinho, e o interior forrado com folhas de gesso. Embora difícil de acreditar, no interior há dois andares – uma pequena sala de estar e, você pode ir até o próximo pavimento, sob a forma de mezanino.