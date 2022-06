18 ideias para fazer um jardim de pedras embaixo da escada

Escadas, além de proporcionar praticidade, são ótimas para valorizarem a decoração. Elas podem ter sua estrutura feita com materiais que valorizem ainda mais o estilo do lar e, ainda, oferecer vãos livres que possibilitam as mais diferentes ideias criativas.

Uma destas ótimas possibilidades é a elaboração de um pequeno jardim interno do lar. Contando com elementos naturais como, pedras, fontes, espelhos d'água e iluminação, este espaço que a princípio seria desperdiçado, passa a ganhar uma função perfeitamente acolhedora no lar.

Para mostrar o quanto esta solução pode ser interessante, hoje trouxemos um conjunto de 18 projetos muito inteligentes que compõem pequenos jardins internos feitos principalmente com pedras. Por isto, siga conosco, aproveite as boas dicas listadas abaixo e leve as principais ideias para o seu lar!

Inspire-se!