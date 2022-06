5 fotos de cozinhas compactas e elegantes

Uma cozinha toda trabalhada em madeira, na Prefeitura de Niigata, acomoda o espaço com estilo americano com pia e fogão agrupados em uma ilha compacta. Na parte inferior há um armazenamento de grande capacidade, não é exagero dizer esta cozinha contém todas as funções em um único ambiente. A placa de madeira robusta superior, o teto e piso feitos com faixas pretas, combinando com o gabinete. Tudo está em harmonia com as portas e janelas, o ambiente ganhou acabamento como uma unidade, um conjunto. Ao invés de pensar no interior na cozinha sozinha, assim, foi criado um estilo que unifica todo o espaço. Este exemplo não perde nada para um cozinha grande, pois o seu interior é muito elegante.