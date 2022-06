6 erros a serem evitados por quem mora em sobrado geminado

Uma casa geminada significa um grande lar dividido ao meio. E isto significa também que os ruídos em um dos lados acabem surgindo também do lado oposto. Por isto, o reforço nas paredes é muito importante para garantir o sossego no dia a dia. Revestimentos com madeira, espuma, gesso acartonado ou até mesmo tapeçarias, são excelentes maneiras de garantir o conforto acústico do lar e, certamente, farão grande diferença ao longo a médio e longo prazo.