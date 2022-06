10 ideias para a calçada na frente de casa

Embora a calçada fique na área externa, seja ela dentro de um condomínio ou em uma rua pública, ela ainda faz parte da composição e deve ser trabalhada junto com a fachada da casa, criando uma unidade estética. Podemos considerar que a calçada, juntamente com a fachada da casa, são o cartão de visita.

Além de ter calçadas bonitas, é preciso que os projetos de calçadas respeitem as normas e tragam segurança para todas as pessoas que utilizam esse espaço. As leis que normatizam os passeios públicos – calçadas – são municipais e mudam em cada cidade, então não construa sem consultar as exigências na área de planejamento urbano do seu município. Se a lei não for cumprida e a fiscalização visitar o espaço, será necessário adequar a calçada aos parâmetros exigidos e, caso isso não seja feito no estipulado período de tempo, você estará sujeito a multas altas. Algumas regras são básicas de como fazer uma calçada na sua casa estão presentes em grande parte das legislações municipais:

Se o terreno for mais alto ou mais baixo que o nível da rua, esse desnível deve ser vencido dentro do terreno. Além disso, as calçadas nunca devem ter degraus, todos os desníveis devem ser tratados com rampas.

Se houver alguma vegetação de grande porte no local onde será feita a sua calçada, também é necessário consultar os órgãos públicos de meio ambiente para conseguir autorização para o corte.





Nesse post, vamos mostrar 10 ideais de arquitetos da homify para calçadas externas de casa com dicas dicas de qual piso escolher para cada uma das situações.