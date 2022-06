TOP 5: Projetos arquitetônicos e decoração

Os destaques dessa semana no homify nos presenteia com uma enorme seleção de trabalhos realizados por profissionais brasileiros. Desde projetos exclusivamente nacionais à ideias mistas com profissionais estrangeiros, nossos leitores se encantaram com o conteúdo dessa semana. Um dos mais populares foi o artigo que conta a história de um projeto de ampliação – um apartamento que de 43 metros quadrados passou a ter 57m. Nós também escrevemos sobre ideias inspiradoras que podem ajudar você a decorar o quarto dos seus filhos. Neste artigo nós selecionamos diversas ideias e estilos para todas as fases da adolescência.

Além disso, um dos artigos mais populares da semana fala sobre dicas de como organizar e decorar a sua varanda para este verão e claro, um artigo inteiramente dedicado a decoração vintage.

Se você não teve a chance de ler sobre os nossos artigos mais populares essa semana, não perca tempo e leia a seguir: