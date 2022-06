5 passos para iniciar uma horta em casa

Já pensou em fazer uma saladinha com as próprias hortaliças e temperos cultivados no jardim de casa? Quanto mais estamos ligados em um estilo de vida pacífico e saudável, tanto mais damos importâncias para pequenos gestos como esse. Plantar, cultivar, colher… A beleza do toque sobre a natureza, o respeito pelo tempo de cada planta, a observação… Todas essas são ações que nos aproximam de nossas próprias raízes e nos reconectam com a vida em si. E o resultado pode ser surpreendente!

Ter uma hortinha em casa ou mesmo plantas aromáticas ou decorativas é um exercício diário de compaixão e cuidado. Aprenda com esses momentos, inspirando-se nos 5 passos que a equipe homify separou para ajudar nessa importante tarefa. Como começar? Descubra já!