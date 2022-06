Faça você mesmo: Ideias de Shabby Chic

As peças florais também são parte dos elementos utilizados para compor o visual Shabby Chic. As opções são flores silvestres em vasos simples ou em garrafas vintages de vidro. Você também pode utilizar peças têxteis com estampas florais ou caseiras. Na imagem vemos como a estampa floral deixou o ambiente, mais alegre e harmonioso. Neste exemplo, a estampa floral foi distribuída por toda à parte mas de um jeito equilibrado, sem exageros. Você pode notar detalhes floridos no pequeno futon, nas almofadas do sofá e nas cortinas.