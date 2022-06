Móveis de madeira incríveis para cozinhas

É do conhecimento de todos que decorar uma cozinha moderna e clássica ao mesmo tempo é um desafio e tanto a ser alcançado. A começar pelo fato de que um mobiliário especial e planejado é muitas vezes um grande investimento devido a customização. Os móveis que se encontra no mercado, na maioria dos casos, não encaixa em várias disposições de cozinha e em plantas de casas pequenas. No entanto, algumas dicas e o uso de móveis básicos e coringas pode ajudar nesta tarefa.

O uso das prateleiras espalhadas pela cozinha pode ajudar na organização e excluir o uso de alguns móveis, como armários grandes. Ao decorar cozinha pequena e tire as portas dos armários, sem medo. Além de ter um pelo visual muito bonito dá uma sensação de espaço maior do que o real, devido a não ter limites. Na hora de decorar a cozinha com móveis, busque por soluções inovadoras e eficazes.

Para chegar em uma decoração clássica, mas ainda assim moderna, o uso de um mobiliário em madeira ou detalhes neste mesmo material pode ser uma boa dica. A madeira é atemporal e básica, podendo se misturar a outros materiais, como aço, laca e mármore.

Dicas como pensar no que se vai guardar na cozinha e reduzir o número de armários podem fazer muita diferença na composição geral de uma cozinha. A regra é pensar em um ambiente com boa circulação e em móveis que possam ajudar na disciplina do espaço, facilitando o dia a dia. Selecionamos aqui alguns modelos e dicas de móveis para a sua cozinha. Inspire-se!