Bancadas para cozinhar e trabalhar

Não são apenas materiais que precisam de atenção especial, o tamanho dos móveis escolhidos devem ser adequados para espaço que você tem disponível. Por exemplo, um dos grandes perigos é escolher uma ilha com um tamanho inapropriado para a sua cozinha. A largura e altura de uma ilha ou bancada que você pode utilizar confortavelmente não só para as refeições para também nas horas de trabalho tem que ser superior à 60 cm. A C + H Arquitetura criou esse projeto de cozinha com uma belíssima ilha de mármore escuro no centro da cozinha. Este modelo é perfeito para aqueles que querem criar uma divisória na cozinha sem tirar todo o espaço. Este espaço ficou perfeito para refeições rápidas e trabalhos.