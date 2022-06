Antes & Depois: Um apartamento colorido com Brunete Fraccaroli

Hoje, o homify apresenta à vocês o antes e depois de um projeto da renomada arquiteta Brunete Fraccaroli. A aclamada arquiteta se formou pela Universidade Mackenzie de São Paulo e desde então tem se tornado uma profissional cada vez mais ilustre no campo de arquitetura e decoração.

Muitos de seus projetos e mostras têm lhe rendido muitos prêmios como é o caso do famoso Jardim de Vidro desenvolvido para o Espaço Deca em 1999. Entre projetos residenciais e comerciais Brunete destaca-se pelo o uso de cores o que lhe rendeu o título de Arquiteta Colorida.

O seu estilo eclético e talento excepcional à tornou conhecida internacionalmente e hoje muitos de seus renomados projetos estão espalhados por cidades como Milão, Nova York, Miami e Punta Del Leste. Brunete ainda realiza palestras pelo Brasil e por também muitos outros países.

Conhecida por seu estilo ousado e bem colorido Brunete Fraccaroli propôs aos proprietários deste projeto que vamos mostrar; uma destemida combinação de cores vibrantes – o azul turquesa e o roxo para compor os ambientes integrados.

Este ousado e luxuoso projeto de arquitetura de interiores foi criado para uma família pequena: um casal com uma filha. O espaçoso apartamento localizado em um bairro nobre de São Paulo possui 390m². Com o objetivo de suprir as necessidades dos moradores Brunete sugeriu abolir as divisórias de algumas áreas comuns e integrou os espaços para obter um salão mais amplo que proporcionasse uma área social maior e mais adequada para que os proprietários pudessem receber amigos e familiares.