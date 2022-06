Chalé mineiro para curtir férias!

Homify apresenta um projeto de reforma extraordinário de uma residência localizada no Retiro do Chalé, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, que necessitava de uma ampliação e de maior comodidade para o casal de proprietários, que adora receber os amigos. O projeto de autoria de MMMundim Arquitetura e Interiores buscou valorizar o gosto do cliente e expressar sua personalidade em cada espaço e em cada detalhe. Um dos destaques do projeto é o uso de cores fortes, que expressam a personalidade extrovertida e jovial dos moradores, além do emprego de mobiliário de design marcante e materiais rústicos e nobres, de qualidades estéticas expressivas.

Curioso para saber explorar com mais detalhes este projeto de reforma residencial, feito para curtir o lado bom da vida? Então fique conosco e confira a seguir mais imagens da Casa Retiro do Chalé, que certamente te deixará surpreso e impressionado pela qualidade de seus ambientes e seu clima despojado e original.