Esta casinha é um verdadeiro sonho!

Agora em um novo ângulo, encontramos uma cozinha em L, com seu formato criado a partir do encontro de duas bancadas. E aí está um forno a lenha típico das cozinhas rústicas de fazenda, embalando-nos com lembranças do passado e épocas distantes. Essa opção abre mão das mais novas tecnologias, mas nada deixa a desejar em qualidade, trazendo um forno a lenha que não fica atrás das possibilidades apresentadas na culinária contemporânea.

O ambiente segue com tonalidades entre o pardo e o goiaba, com um leve toque retrô. Com paredes de azulejos na mesma cor dos armários de madeira, a cozinha traz como protagonista a mesa central, antiga e reciclada em tons pasteis que dão um toque de ternura e alegria para o espaço clássico. Que tal?!