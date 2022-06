Como renovar a entrada da casa em 6 passos simples

Há muitas expressões que envolvem o sentido da visão, porque sua impressão é capaz de produzir sensações, como a de nos tranquilizar ou tornar inseguros.

A entrada de uma casa pode dizer muito sobre nós. E quem a vê pela primeira vez é levado por esse gesto inicial para tirar conclusões a partir do que ele espera no interior. Nós não costumam prestar muita atenção no exterior de nossa própria casa, pensando unicamente em seu estado interior. No entanto, devemos considerá-lo como um todo, cujas partes se nutrem e se relacionam entre si. Neste livro de ideias, homify te mostra algumas entradas que são uma carta de apresentação perfeita de seu mundo interior.