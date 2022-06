15 jardins com pedra fáceis de cuidar

O quintal é a extensão da nossa casa, e quando no quintal se pode ter um jardim, essa extensão fica ainda mais completa. Através do jardim conseguimos ter um contato com a natureza, relaxar, além de conseguir um ambiente tranquilizador através do jardim. Não é só de plantas que um jardim é composto, um grande aliado às plantas são as pedras para decorar e conseguir vários efeitos, separamos neste post 15 jardins com pedra que são fáceis de serem cuidados.