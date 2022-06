Top 5: os textos preferidos da semana! (30/09 a 07/10)

Uma casa com um planejamento adequado pode ser um abrigo para qualquer família. Uma habitação com uma decoração moderna e planejada, embora pequena, pode atender a todas as necessidades que uma família precisa. Você pode achar que 70 m² não é suficiente, mas homify visitou uma casa magnífica, com uma decoração moderna e que mostra que é sim possível viver bem em espaços mais reduzidos.

Este projeto vai deixá-lo com um gostinho de quero mais, pois além das funcionalidades que uma casa pequena necessita, os arquitetos desta moradia também pensaram em soluções ecológicas. Vamos examinar mais de perto esta residência pequena, mas funcional.

Leia mais.