6 dicas para ter uma linda pérgola no seu quintal

Aproveitar o tempo livre no quintal é sempre um prazer. Ali, podemos desfrutar do vento fresco no rosto sem precisamos ir longe. E, se há um espaço onde isto fica ainda melhor de se fazer, este local é uma pérgola, uma estrutura de madeira ou ferro com cobertura translúcida onde podemos descansar tranquilamente.

Se você já conhece este tipo de estrutura para o quintal e tem planejado sobre a construção de uma, ou, ainda, renovar a sua, este Livro de Ideias será um ótimo guia para começar este planejamento.

Abaixo, listamos 6 dicas para que você leve esta extensão ao seu quintal de uma maneira prática, inteligente e bem planejada. Em cada passo, temos certeza, você encontrará mais clareza quanto aos principais pontos a serem observados para a belíssima escolha de contar com uma pérgola.

Por isto, aceite nosso convite e siga conosco pelas dicas abaixo. Temos a certeza de que ao final você estará ainda mais perto de deixar o seu quintal ainda mais agradável.

Inspire-se!