5 erros ao instalar uma piscina no quintal

A identificação do espaço onde a piscina vai ser colocada é muito importante, pois para fazer a instalação em determinado local, é preciso checar se ela não vai interferir com qualquer ponto de serviço, ou seja, tubos elétricos, gás ou esgoto. Outro ponto a considerar: ela deve ser instalada próxima do ponto de água potável e de águas residuais. Portanto, recomenda-se procurar a ajuda de pessoas de serviços públicos na área.