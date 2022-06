Antes & Depois: Chalé das três esquinas

O corredor desta imagens que mostramos corresponde ao acesso de um quarto em um dos lados e do outro um closet que conta também com um banheiro. Como já mencionamos, este cômodo ganhou uma maior amplitude e agora parece bem maior do que era originalmente. As vigas de madeira do teto são parte da estrutura original da casa e foi mantida durante a renovação. Outras novas vigas foram adicionadas para criar um conceito de palheiro quando se olha para o teto. Para dividir o espaço criando um visual clean uma grande placa de vidro foi adiciona a fim de separa os ambientes. Deixando o espaço com um sensação ainda mais ampla e refrescante.