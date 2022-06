DIY: decorando com móveis e peças usadas!

Aqui encontramos mais um aparador antigo que ressurge como peça de destaque em um décor eclético e elegante. Os tons leves da decoração entram em contraste com a madeira envelhecida do aparador – puxando para o laranja -, o que traz uma atmosfera quase rústica ao ambiente. O aparador conta ainda com desenhos gravados na madeira das portas, que curiosamente se alinham tanto com o design do tapete como do papel de parede. Elementos decorativos, como as estátuas em cima do aparador, garantem o toque pessoal do ambiente. Entre dançarinas, atletas e camponesas, as estátuas garantem a este ambiente um toque modernista, típico do fim dos anos 60 e começo dos anos 70.