8 quartos infantis fantásticos!

Neste projeto do escritório Espaço do Traço Arquitetura, temos um quarto infantil de um garoto apaixonado por carros – o adesivo do filme Carros, que percorre toda a parede não nos deixa mentir, assim como a coleção de carros no painel alinhado à cama. Este quarto chama a atenção pelo bom aproveitamento do espaço – uma área retangular – e pelo armário com espelhos na porta, o que amplia o ambiente com eficácia. A bela estrutura vermelha no meio da parede funciona como um elemento de contraste chamativo – e seu formato traz um elemento de velocidade e movimento que tem tudo a ver com o quarto.