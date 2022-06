10 adesivos de parede para todos os gostos

Não há nada mais prazeroso do que poder dar aquele toque pessoal à decoração de sua residência. Ainda que todos os elementos do décor - desde a paleta de cores, passando pelo mobiliário e projeto arquitetônico – sejam reflexos da escolha do cliente, em muitos casos é preciso um detalhe a mais para deixar aquele cômodo em especial com a sua cara. Os adesivos de parede cumprem essa função com eficiência e criatividade. Trabalhando com elemento gráficos dos mais diferenciados, os adesivos de parede costumam trazer para o projeto deste ou daquele espaço uma dose de descontração das mais interessantes. É como se pudéssemos fazer uma pequena intervenção no projeto, mas sem jamais esquecer da harmonia do conjunto ou da proposta do design.

Vamos conferir agora algumas ideias de adesivos de parede para os mais diversos ambientes. Você vai perceber que estes adesivos podem oferecer soluções criativas para qualquer espaço da residência. Quem sabe você não se inspira e coloca um na parede de seu quarto ou de sua sala?